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Актуальне
Польща до 2 вересня продовжить наземні пошуки об'єкта, що залетів під час атаки рф

Польща до 2 вересня продовжить наземні пошуки об'єкта, що залетів під час атаки рф

Київ • УНН

 • 17686 перегляди

Оперативний командувач ЗС Польщі призупинив повітряні пошуки російського об'єкта, що зник з радарів. Наземні пошуки триватимуть до 2 вересня за підтримки кінних патрулів та мисливців.

Наземні пошуки російського повітряного об'єкта, який зайшов на територію Польщі в понеділок, триватимуть до 2 вересня, вирішив у четвер оперативний командувач Збройних сил країни генерал Мацей Кліш, призупинивши пошуки з використанням повітряних засобів, повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі

Оперативне командування видів збройних сил (DORSZ) у четвер увечері у X (Twitter) повідомило, що триває четвертий день пошуку невпізнаного повітряного об’єкта, який у понеділок зайшов на територію Польщі та зник з радарів у гміні Тишівці (Люблінське воєводство) завершилися з негативним результатом.

З понеділка по четвер бійці військ тероборони країни (WOT) за підтримки кінних підрозділів і безпілотного літального апарату обстежили 78 квадратних кілометрів, тобто 7,8 тис. гектарів.

"Район ймовірного падіння об'єкта був повністю обстежений за допомогою військових вертольотів - також без позитивних результатів. Зараз триває детальний аналіз супутникових знімків зазначеної ділянки району", - повідомили в DORSZ.

Оперативний командувач ЗС Польщі вирішив призупинити пошуки з використанням повітряних засобів і продовжити до 2 вересня наземні пошуки. Бійців WOT підтримуватимуть кінні патрулі. Підтримку нададуть мисливці з Польського мисливського товариства.

"Ми будемо тримати вас в курсі перебігу та результатів пошукових заходів", – повідомили в DORSZ.

Туск про російський безпілотник над Польщею: ми не знаємо, чи він взагалі був28.08.24, 20:21 • 26044 перегляди

Доповнення

За даними видання, імовірно, безпілотник зайшов на територію Польщі в понеділок о 6.43 за місцевим часом поблизу українського міста Червоногород. Об’єкт зник на радарах у гміні Тишівці, на південь від Грубешува.

Пізніше речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський додав, що траєкторія польоту, швидкість і висота, на якій рухався об’єкт, дозволяють припустити, що це був безпілотний літальний апарат, наприклад типу "Шахед", який росіяни використовували під час атаки на Україну.

Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а полетіти далі або повернути назад, але радарні системи не змогли цього помітити.

Під час атаки росії на Україну "невідомий об'єкт" залетів у повітряний простір Польщі 29.12.23, 12:30 • 23972 перегляди

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року під час ракетних обстрілів ракети кілька разів проривалися через кордон Польщі. У листопаді 2022 року в селі Пшеводув у Люблінському воєводстві впав снаряд, загинуло двоє людей. У грудні того ж року в лісі поблизу Бидгоща впала російська ракета Ч-55, про виявлення її залишків було оголошено у квітні 2023 року. Понад те, ракети кілька разів заходили в повітряний простір Польщі біля кордону з Україною на кілька десятків секунд, але покидали його, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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