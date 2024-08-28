Туск про російський безпілотник над Польщею: ми не знаємо, чи він взагалі був

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряні об'єкти з України над Польщею не збивають, адже неможливо перевірити, чи це цивільний об’єкт та заявив, що союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах. Про це Туск заявив під час пресконференції, повідомляє Rzeczpospolita, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи плануються зміни до закону, які спростять збивання об’єктів – безпілотників чи ракет, – які з’являються в польському повітряному просторі Польщі під час масованих повітряних атак рф проти України, Туск заявив, що союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах.

Якщо немає загрози, якщо це не агресія, я дуже ціную виважену позицію наших військових. Проблема зі збиттям часто буває іншого характеру. Часто це частки секунд, через які неможливо перевірити, чи це цивільний об’єкт. Чи це не заблукав літак. Їм не слід відкривати вогонь щоразу, коли щось рухається в небі. Це дозволить почуватися безпечніше

Він також наголосив, що поки що немає підтверджень, що об'єкт, який перебував у небі Польщі 26 серпня, саме російський безпілотник.

Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які сліди безпілотника чи двох, як дехто каже, але поки що немає 100% впевненості, що вони увійшли в повітряний простір Польщі. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі існували