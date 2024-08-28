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Туск про російський безпілотник над Польщею: ми не знаємо, чи він взагалі був

Київ • УНН

 • 26044 перегляди

Прем'єр Польщі Туск заявив, що країна не збиває повітряні об'єкти з України через неможливість швидко перевірити їх статус. Він також зазначив, що немає підтверджень входження російських дронів у повітряний простір Польщі 26 серпня.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряні об'єкти з України над Польщею не збивають, адже неможливо перевірити, чи це цивільний об’єкт та заявив, що союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах. Про це Туск заявив під час пресконференції, повідомляє Rzeczpospolita, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи плануються зміни до закону, які спростять збивання об’єктів – безпілотників чи ракет, – які з’являються в польському повітряному просторі Польщі під час масованих повітряних атак рф проти України, Туск заявив, що союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрільбу по невпізнаних повітряних об'єктах.

Якщо немає загрози, якщо це не агресія, я дуже ціную виважену позицію наших військових. Проблема зі збиттям часто буває іншого характеру. Часто це частки секунд, через які неможливо перевірити, чи це цивільний об’єкт. Чи це не заблукав літак. Їм не слід відкривати вогонь щоразу, коли щось рухається в небі. Це дозволить почуватися безпечніше

- сказав Туск.

Він також наголосив, що поки що немає підтверджень, що об'єкт, який перебував у небі Польщі 26 серпня, саме російський безпілотник.

Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які сліди безпілотника чи двох, як дехто каже, але поки що немає 100% впевненості, що вони увійшли в повітряний простір Польщі. Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі існували

- додав Туск.

Нагадаємо

26 серпня під час масованої атаки рф на Україну об'єкт пролетів над територією Польщі. Генерал Мацей Кліш заявив, що об'єкт був зафіксований радарами, але зник через 25 км польоту, розпочато пошукову операцію.

Павло Башинський

Павло Башинський

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