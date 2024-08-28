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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туск о российском беспилотнике над Польшей: мы не знаем, был ли он вообще

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 17:21  •  12765 просмотра

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Премьер Польши Туск заявил, что страна не сбивает воздушные объекты из Украины из-за невозможности быстро проверить их статус. Он также отметил, что нет подтверждений вхождения российских дронов в воздушное пространство Польши 26 августа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушные объекты из Украины над Польшей не сбивают, ведь невозможно проверить, гражданский ли это объект и заявил, что союзники рекомендуют определенную сдержанность, когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, планируются ли изменения в закон, которые упростят сбивание объектов - беспилотников или ракет, - которые появляются в польском воздушном пространстве Польши во время массированных воздушных атак РФ против Украины, Туск заявил, что союзники рекомендуют определенную сдержанность, когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам.

Если нет угрозы, если это не агрессия, я очень ценю взвешенную позицию наших военных. Проблема со сбитием часто бывает другого характера. Часто это доли секунд, через которые невозможно проверить, гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет. Им не следует открывать огонь каждый раз, когда что-то движется в небе. Это позволит чувствовать себя безопаснее

- сказал Туск.

Он также отметил, что пока нет подтверждений, что объект, который находился в небе Польши 26 августа, именно российский беспилотник.

Почти 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые следы беспилотника или двух, как некоторые говорят, но пока нет 100% уверенности, что они вошли в воздушное пространство Польши. Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще существовали

- добавил Туск.

Напомним,

26 августа во время массированной атаки рф на Украину объект пролетел над территорией Польши. Генерал Мацей Клиш заявил, что объект был зафиксирован радарами, но исчез через 25 км полета, начата поисковая операция.

Павел Башинский

Павел Башинский

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