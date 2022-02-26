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15 марта, 19:03 • 74861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117802 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111508 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106150 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91649 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91225 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79928 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша предложила принять Украину в ЕС немедленно

Польша предложила принять Украину в ЕС немедленно

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в Европейский союз и получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

Цитата

"Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать немедленно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - написал Дуда.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский просит навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа заявилио поддержке европейской перспективы Украины.

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