Польща запропонувала прийняти Україну до ЄС негайно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна повинна негайно отримати статус кандидата на вступ в Європейський союз та отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає УНН.
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«Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди з членством слід розпочати негайно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію», - написав Дуда.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський просить назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда заявили про підтримку європейської перспективи України.