Україна заслуговує статусу кандидата на членство в ЄС – президенти Польщі та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда заявили про підтримку європейської перспективи України, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
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“Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року. Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети”, - йдеться в повідомленні.
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Наголосили, що президенти України, Литовської Республіки і Республіки Польща — держав Люблінського трикутника — засуджують рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку".
“Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на "Північний потік – 2", - наголосили у відомстві.
Додамо
Державна дума Росії одностайно проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та Л/ДНР". Укладені договори з "Л/ДНР" допускають розміщення на території російських військових баз.
Згідно з документом, офіційною валютою на тимчасово окупованих територіях буде російський рубль. Договори уклали терміном на 10 років із можливістю продовження.