Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС – президенты Польши и Литвы

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа заявили о поддержке европейской перспективы Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Цитата

“Литва и Польша подтверждают свою поддержку европейской перспективы Украины в связи с соответствующими общими декларациями от 18 марта и 3 мая 2021 года. Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации соглашения об ассоциации и внутренних реформ, а также нынешние реальные вызовы безопасности, Украина заслуживает на статус кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будет поддерживать Украину в достижении этой цели”, - говорится в сообщении.

Детали

Подчеркнули, что президенты Украины, Литовской Республики и Республики Польша — государств Люблинского треугольника — осуждают решение Российской Федерации признать квазиобразования на временно оккупированных территориях Украины - так называемые "Луганскую Народную Республику" и "Донецкую Народную Республику".

“Мы призываем международное сообщество принять решительные и дальновидные шаги в ответ на этот еще один акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой ответ должен включать быстрое введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток-2", - отметили в ведомстве.

Добавим

Государственная дума России единогласно проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничество и взаимную помощь между Россией и Л/ДНР". Заключены договоры с "Л/ДНР" допускают размещение на территории российских военных баз.

Согласно документу, официальной валютой на временно оккупированных территориях будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

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