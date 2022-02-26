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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський: настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС

Зеленський: настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС

Київ • УНН

 • 203873 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський просить назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.

Цитата:

“Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з (президентом Євроради — ред.) Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє”, — написав Зеленський.

"Україна та її народ – родина. Подальша конкретна підтримка на шляху", - написав у відповідь Шарль Мішель у Twitter.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда заявили про підтримку європейської перспективи України.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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