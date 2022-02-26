Зеленський: настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський просить назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.
Цитата:
“Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з (президентом Євроради — ред.) Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє”, — написав Зеленський.
"Україна та її народ – родина. Подальша конкретна підтримка на шляху", - написав у відповідь Шарль Мішель у Twitter.
Доповнення
Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда заявили про підтримку європейської перспективи України.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.