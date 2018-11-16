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Польша восстановит контроль на внутренних границах ЕС

Польша восстановит контроль на внутренних границах ЕС

Киев  •  УНН

 • 20907 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Польша восстановит контроль на внутренних границах Шенгенской зоны с 22 ноября по 6 декабря. Об этом сообщила представитель пограничной службы Иоанна Конечняк, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"В связи с климатической конференцией СОР 24, организованной в Польше с 22 ноября по 6 декабря, временно будет восстановлен пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны, то есть с Чехией, Германией, Литвой, Словакией", - говорится в сообщении.

Такое решение подписал министр внутренних дел и администрации. Целью восстановления контроля является обеспечение безопасности во время конференции, которая состоится в Катовицах.

Во время контроля пассажиры, пересекающие границы Польши, должны иметь с собой документы, подтверждающие их личность и гражданство - например, идентификационный номер или паспорт. Граждане третьих стран, как и раньше, должны иметь с собой документы, позволяющие им пересекать границу (паспорт) и подтверждающее право на проживание, например визы.

Как сообщал УНН, с нового года визы в Украину подорожают: тарифная ставка вырастет до 85 долларов США.

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