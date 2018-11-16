З нового року візи в Україну подорожчають
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. З 1 січня 2019 року тарифна ставка консульського збору за оформлення електронних віз на в'їзд до України зросте до 85 доларів США. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
Кабінет Міністрів схвалив зміни до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, якими, зокрема, передбачається застосування низки нових процедур з 01 січня 2019 року. Йдеться про такі нововведення:
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- скасування оформлення іноземцям туристичних і ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах “Бориспіль”, “Київ” (Жуляни) та “Одеса”, оскільки таким подорожуючим з квітня 2018 року МЗС централізовано оформлює електронні візи;
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- збільшення тарифної ставки консульського збору за оформлення е-Віз з 65 до 85 доларів США;
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- розширення переліку підстав для оформлення е-Віз. На додаток до ділової та туристичної мети в’їзду запроваджуються е-Візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ.
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Нагадаємо, 15 листопада Королівство Таїланд скасувало консульский збір для українців. 2 листопада громадяни України отримали "безвіз" із Катаром.