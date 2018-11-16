З нового року візи в Україну подорожчають

ukru
Ексклюзив
12:16 • 30514 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 74350 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 82283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 74015 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 98767 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 107083 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 68692 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80960 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 145852 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224720 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 144502 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 138435 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 115883 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 102962 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 93555 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 74331 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 107073 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 145845 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 494593 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 574645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 40362 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 48626 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187310 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 182819 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182089 перегляди
Актуальне
З нового року візи в Україну подорожчають

З нового року візи в Україну подорожчають

Київ • УНН

 • 13215 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. З 1 січня 2019 року тарифна ставка консульського збору за оформлення електронних віз на в'їзд до України зросте до 85 доларів США. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Кабінет Міністрів схвалив зміни до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, якими, зокрема, передбачається застосування низки нових процедур з 01 січня 2019 року. Йдеться про такі нововведення:

  • скасування оформлення іноземцям туристичних і ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах “Бориспіль”, “Київ” (Жуляни) та “Одеса”, оскільки таким подорожуючим з квітня 2018 року МЗС централізовано оформлює електронні візи;
  • збільшення тарифної ставки консульського збору за оформлення е-Віз з 65 до 85 доларів США;
  • розширення переліку підстав для оформлення е-Віз. На додаток до ділової та туристичної мети в’їзду запроваджуються е-Візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ.

Нагадаємо, 15 листопада Королівство Таїланд скасувало консульский збір для українців. 2 листопада громадяни України отримали "безвіз" із Катаром

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17