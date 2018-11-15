Таїланд відсьогодні скасував плату за візи для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Таїланд скасував візи й консульський збір для громадян України із сьогоднішнього дня, хоча раніше планував зробити це з 1 грудня. Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта, передає УНН.
“До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського уряду, вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р., як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60 дол. за отримання туристичної візи по прибуттю”, — зазначив він.
Нагадаємо, Таїланд вирішив скасувати візовий збір для туристів з 21 країни, зокрема України, на період з 1 грудня по 31 січня 2019 року.
Уряд погодився скасувати плату за візи у розмірі 60 доларів для відвідувачів, які перебуватимуть в країні не більше 15 днів.
Як повідомляв УНН, Україна з 2 листопада отримала безвізовий режим з Катаром.