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Таїланд відсьогодні скасував плату за візи для українців

Таїланд відсьогодні скасував плату за візи для українців

Київ • УНН

 • 9319 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Таїланд скасував візи й консульський збір для громадян України із сьогоднішнього дня, хоча раніше планував зробити це з 1 грудня. Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта, передає УНН.

“До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського уряду, вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р., як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60 дол. за отримання туристичної візи по прибуттю”, — зазначив він.

Нагадаємо, Таїланд вирішив скасувати візовий збір для туристів з 21 країни, зокрема України, на період з 1 грудня по 31 січня 2019 року.

Уряд погодився скасувати плату за візи у розмірі 60 доларів для відвідувачів, які перебуватимуть в країні не більше 15 днів.

Як повідомляв УНН, Україна з 2 листопада отримала безвізовий режим з Катаром.

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