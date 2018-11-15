Таиланд досрочно отменил плату за визы для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Таиланд отменил визы и консульский сбор для граждан Украины с сегодняшнего дня, хотя планировал сделать это с 1 декабря. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, передает УНН.
“Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября (а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось) украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долл. за получение туристической визы по прибытию”, — отметил он.
Напомним, Таиланд решил отменить визовый сбор для туристов из 21 стран, в частности Украины, на период с 1 декабря по 31 января 2019 года.
Правительство согласилось отменить плату за визы в размере 60 долларов для посетителей, которые будут находиться в стране не более 15 дней.
Как сообщал УНН, Украина с 2 ноября получила безвизовый режим с Катаром.