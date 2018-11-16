С нового года визы в Украину подорожают

Кабинет Министров одобрил изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, которыми, в частности, предусматривается применение ряда новых процедур с 01 января 2019 года. Речь идет о таких нововведениях:



отмена оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”, поскольку таким путешествующим с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы;



увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление э-Виз с 65 до 85 долларов США;



расширение перечня оснований для оформления э-Виз. В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся э-Визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.



Напомним, 15 ноября Королевство Таиланд отменило консульский сбор для украинцев. 2 ноября граждане Украины получили “безвиз” с Катаром.