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Польща відновить контроль на внутрішніх кордонах ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Польща відновить контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони з 22 листопада до 6 грудня. Про це повідомила представник прикордонної служби Йоанна Конєчняк, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“У зв’язку з кліматичною конференцією СОР 24, організованою у Польщі з 22 листопада до 6 грудня, тимчасово буде відновлений прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, тобто з Чехією, Німеччиною, Литвою, Словаччиною”, — йдеться у повідомленні.

Таке рішення підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації. Метою відновлення контролю є забезпечення безпеки під час конференції, яка відбудеться в Катовицях.

Під час контролю пасажири, які перетинають кордони Польщі, повинні мати з собою документи, що підтверджують їхню особу та громадянство — наприклад, ідентифікаційний номер або паспорт. Громадяни третіх країн, як і раніше, повинні мати з собою документи, що дозволяють їм перетинати кордон (паспорт) та підтвердити право на проживання, наприклад візи.

Як повідомляв УНН, з нового року візи в Україну подорожчають: тарифна ставка зросте до 85 доларів США.

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