Польша отказалась принимать Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Польская федерация фехтования отказалась от проведения женского этапа Кубка мира в Познани из-за допуска к соревнованиям спортсменок из беларуси и рф. Об этом сообщил AFP вице-президент Польской федерации фехтования (PFSz) Адам Конопка, пишет УНН.
Детали
Издание описывает такое развитие событий как "восстание" против решения Международной федерации фехтования (FIE) реинтегрировать россиян и белорусов в олимпийский спорт, что лишь усилилось в среду после отмены этапа женского чемпионата мира в Познани.
"Мы не можем организовать это мероприятие на условиях FIE", которые "навязывают", чтобы приветствовали российских спортсменов, заявил AFP вице-президент Польской федерации фехтования (PFSz) Адам Конопка.
Отмена этапа Кубка мира среди женщин в Познани, который был запланирован на 21-24 апреля, последовала за отменой этапа в Германии.
Дополнительное значение таких шагов в том, что оба турнира должны были позволить пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году. Осталось всего три таких события для достижения квалификационного стандарта.
Напомним
В марте Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян к соревнованиям.