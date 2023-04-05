Польща відмовилася приймати Кубок світу з фехтування через допуск росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Польська федерація фехтування відмовилася від проведення жіночого етапу Кубка світу в Познані через допуск до змагань спортсменок із білорусі та рф. Про це повідомив AFP віце-президент Польської федерації фехтування (PFSz) Адам Конопка, пише УНН.
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Видання описує такий розвиток подій як "повстання" проти рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) реінтегрувати росіян та білорусів в олімпійський спорт, що лише посилилося у середу після скасування етапу жіночого чемпіонату світу у Познані.
"Ми не можемо організувати цей захід на умовах FIE", які "нав'язують", аби вітали російських спортсменів, заявив AFP віце-президент Польської федерації фехтування (PFSz) Адам Конопка.
Скасування етапу Кубка світу серед жінок у Познані, який було заплановано на 21-24 квітня, відбулося після скасування етапу в Німеччині.
Додаткове значення таких кроків у тому, що обидва турніри мали дозволити пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі наступного року. Залишилося лише три такі події для досягнення кваліфікаційного стандарту.
Нагадаємо
У березні Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з фехтування через допуск росіян до змагань.