Польша также не признает "выборы" в аннексированном Крыму

“Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконным организования властью Российской Федерации 8 сентября этого года на территории Автономной Республики Крым в Украине выборов в т.н. местных органов власти, в том числе в так называемый Государственый Совет „Крымской Республики“, Законодательное собрание города Севастополя и Совет города Севастополя”, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что “Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, — и напомнили, что “Аннексия Крыма, части территории Украины, в марте 2014 со стороны Российской Федерации была грубым нарушением международного права, о чем отмечалось в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262 от 27 марта 2014 в этом контексте действия, которые совершает российские власти в оккупированном Крыму, Польша считает нелегальными, а результаты любых „выборов“ — недействительными”.

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В МИД обратили внимание на постоянное ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, “ограничение свободы собраний и вероисповедания, регулярные случаи бесправных задержаний людей, особым образом касается Крымских татар”. “Призываем к международной солидарности в сопротивлении относительно таких действий, которые Российская Федерация осуществляет на аннексирована Крымском полуострове”, — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму.

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