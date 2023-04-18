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Польша и Украина возобновят переговоры о транзите зерна - польский министр

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Польша и Украина продолжат переговоры, чтобы попытаться возобновить транзит продовольствия и зерна, утром во вторник, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы разговариваем с ЕС, а также с Украиной, чтобы найти решение. Мы хотим, чтобы эти продукты уходили в Европу, но шли глубоко в Европу", - сказал министр сельского хозяйства Роберт Телус общественной радиостанции PR1.

"Мы вчера общались, были долгие переговоры. Сегодня мы тоже садимся за стол переговоров... Это типично технические переговоры, чтобы найти решение и чтобы этот транзит шел в Европу", - добавил он.

Дополнение

17 апреля обе страны провели переговоры относительно запретов странами Центрально-Восточной Европы, которые пытаются оградить своих фермеров от наплыва более дешевого украинского зерна.

Некоторые черноморские порты были заблокированы после вторжения россии в Украину, а большое количество украинского зерна оказалось в ловушке в Центральной Европе из-за "узких мест" в логистике.

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