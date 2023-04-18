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Польща та Україна відновлять переговори про транзит зерна - польський міністр

Польща та Україна відновлять переговори про транзит зерна - польський міністр

Київ • УНН

 • 1333758 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Польща та Україна продовжать переговори, щоб спробувати відновити транзит продовольства та зерна, вранці у вівторок, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми розмовляємо з ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Ми хочемо, щоб ці продукти йшли в Європу, але йшли глибоко в Європу", - сказав міністр сільського господарства Роберт Телус громадській радіостанції PR1.

"Ми вчора спілкувалися, були довгі переговори. Сьогодні ми також сідаємо за стіл переговорів... Це типово технічні переговори, щоб знайти рішення і щоб цей транзит йшов до Європи", - додав він.

Доповнення

17 квітня обидві країни провели переговори щодо заборон країнами Центрально-Східної Європи, які намагаються захистити своїх фермерів від напливу дешевшого українського зерна.

Деякі чорноморські порти були заблоковані після вторгнення росії в Україну, а велика кількість українського зерна опинилася в пастці в Центральній Європі через "вузькі місця" у логістиці.

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