Польша просит ЕК частично снять ограничения по АЧС

“С такой оценкой согласны не все, но власти страны все же подают заявление в Европейскую комиссию о снятии с некоторых регионов карантинных ограничений”, — отмечают в организации.

Сообщается, что на сегодня в Польше выявлено 213 вспышек вируса у домашних свиней. Последний случай был подтвержден более месяца назад в Люблинском воеводстве. В то же время Минсельхоз приводит данные о том, что во многих регионах очагов заболевания не фиксировалось более года. Это дает основания польским властям обратиться в Брюссель для снятия ограничений в 60 гминах (наименьшая административная единица).

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“АЧС в Польше постепенно отступает, и те меры, которые мы приняли, были эффективными. Наша цель — не ограничивать свиноводство, а поощрять его. Со временем оно должно стать сильной стороной польского сельского хозяйства и экономики, — заверил глава минсельхоза Ян Кшиштоф Ардановский.

При этом некоторые эксперты предостерегают Ардановского от заявлений о “сворачивании” АЧС, тем более, что “проблемы с недофинансированием ветеринарной инспекции никуда не делись”.

Напомним, в Украине с начала года уже произошло более 120 вспышек АЧС на всей территории страны.

В Минагро заговорили о внедрении системы страхования украинских фермеров от вируса. В каком виде она заработает — пока неясно. Предварительно прогнозируется, что возможность страхования такого риска будет предложена в 2019 году.

Частные страховые компании уже заявили о готовности принять участия в процессе страхования свиноводов, но сразу предупредили, что такая услуга будет стоить недешево.

По словам народного депутат Сергея Тригубенко, для того чтобы страхование от рисков АЧС было доступным, государство и страховщики должны сесть за стол переговоров и разработать удобную и взаимовыгодную модель.