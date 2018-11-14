Польша просит ЕК частично снять ограничения по АЧС

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105605 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111520 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148621 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143514 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127989 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170498 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 22281 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 63613 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 25209 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 22828 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

01:52 • 103713 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134959 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170498 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180039 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190931 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 148621 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103571 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107920 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110355 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109780 просмотра
Актуальное
Польша просит ЕК частично снять ограничения по АЧС

Польша просит ЕК частично снять ограничения по АЧС

Киев  •  УНН

 • 9030 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польское министерство сельского хозяйства утверждает, что ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) взята под контроль. Об этом сообщает МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.

“С такой оценкой согласны не все, но власти страны все же подают заявление в Европейскую комиссию о снятии с некоторых регионов карантинных ограничений”, — отмечают в организации.

Сообщается, что на сегодня в Польше выявлено 213 вспышек вируса у домашних свиней. Последний случай был подтвержден более месяца назад в Люблинском воеводстве. В то же время Минсельхоз приводит данные о том, что во многих регионах очагов заболевания не фиксировалось более года. Это дает основания польским властям обратиться в Брюссель для снятия ограничений в 60 гминах (наименьшая административная единица).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испанские исследователи готовятся представить вакцину от АЧС

“АЧС в Польше постепенно отступает, и те меры, которые мы приняли, были эффективными. Наша цель — не ограничивать свиноводство, а поощрять его. Со временем оно должно стать сильной стороной польского сельского хозяйства и экономики, — заверил глава минсельхоза Ян Кшиштоф Ардановский.

При этом некоторые эксперты предостерегают Ардановского от заявлений о “сворачивании” АЧС, тем более, что “проблемы с недофинансированием ветеринарной инспекции никуда не делись”.

Напомним, в Украине с начала года уже произошло более 120 вспышек АЧС на всей территории страны.

В Минагро заговорили о внедрении системы страхования украинских фермеров от вируса. В каком виде она заработает — пока неясно. Предварительно прогнозируется, что возможность страхования такого риска будет предложена в 2019 году.

Частные страховые компании уже заявили о готовности принять участия в процессе страхования свиноводов, но сразу предупредили, что такая услуга будет стоить недешево.

По словам народного депутат Сергея Тригубенко, для того чтобы страхование от рисков АЧС было доступным, государство и страховщики должны сесть за стол переговоров и разработать удобную и взаимовыгодную модель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы