Польща просить ЄК частково зняти обмеження щодо АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Польське міністерство сільського господарства стверджує, що ситуація з африканською чумою свиней (АЧС) взята під контроль. Про це повідомляє МЕО "Зелений фронт", передає УНН.
“З такою оцінкою згодні не всі, але влада країни все ж подає заяву в Європейську комісію про зняття з деяких регіонів карантинних обмежень”, — відзначають в організації.
Повідомляється, що на сьогодні в Польщі виявлено 213 спалахів вірусу у домашніх свиней. Останній випадок був підтверджений понад місяць тому в Люблінському воєводстві. У той же час Мінсільгосп наводить дані про те, що в багатьох регіонах осередків захворювання не фіксувалося більше року. Це дає підстави польській владі звернутися до Брюсселя для зняття обмежень в 60 гмінах (найменша адміністративна одиниця).
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“АЧС в Польщі поступово відступає, і ті заходи, які ми прийняли, були ефективними. Наша мета — не обмежувати свинарство, а заохочувати його. Згодом воно повинно стати сильною стороною польського сільського господарства і економіки, — запевнив глава Мінсільгоспу Ян Кшиштоф Ардановскі.
При цьому деякі експерти застерігають Ардановскі від заяв про “згортання” АЧС, тим більше, що “проблеми з недофінансуванням ветеринарної інспекції нікуди не поділися”.
Нагадаємо, в Україні з початку року вже сталося понад 120 спалахів АЧС на всій території країни.
В Мінагро заговорили про впровадження системи страхування українських фермерів від вірусу. У якому вигляді вона запрацює — поки неясно. Попередньо прогнозується, що можливість страхування такого ризику буде запропонована в 2019 році.
Приватні страхові компанії вже заявили про готовність взяти участь в процесі страхування свинарів, але відразу попередили, що така послуга буде коштувати недешево.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, для того щоб страхування від ризиків АЧС було доступним, держава і страховики повинні сісти за стіл переговорів і розробити зручну і взаємовигідну модель.