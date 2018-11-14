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Польща просить ЄК частково зняти обмеження щодо АЧС

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Польське міністерство сільського господарства стверджує, що ситуація з африканською чумою свиней (АЧС) взята під контроль. Про це повідомляє МЕО "Зелений фронт", передає УНН.

“З такою оцінкою згодні не всі, але влада країни все ж подає заяву в Європейську комісію про зняття з деяких регіонів карантинних обмежень”, — відзначають в організації.

Повідомляється, що на сьогодні в Польщі виявлено 213 спалахів вірусу у домашніх свиней. Останній випадок був підтверджений понад місяць тому в Люблінському воєводстві. У той же час Мінсільгосп наводить дані про те, що в багатьох регіонах осередків захворювання не фіксувалося більше року. Це дає підстави польській владі звернутися до Брюсселя для зняття обмежень в 60 гмінах (найменша адміністративна одиниця).

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“АЧС в Польщі поступово відступає, і ті заходи, які ми прийняли, були ефективними. Наша мета — не обмежувати свинарство, а заохочувати його. Згодом воно повинно стати сильною стороною польського сільського господарства і економіки, — запевнив глава Мінсільгоспу Ян Кшиштоф Ардановскі.

При цьому деякі експерти застерігають Ардановскі від заяв про “згортання” АЧС, тим більше, що “проблеми з недофінансуванням ветеринарної інспекції нікуди не поділися”.

Нагадаємо, в Україні з початку року вже сталося понад 120 спалахів АЧС на всій території країни.

В Мінагро заговорили про впровадження системи страхування українських фермерів від вірусу. У якому вигляді вона запрацює — поки неясно. Попередньо прогнозується, що можливість страхування такого ризику буде запропонована в 2019 році.

Приватні страхові компанії вже заявили про готовність взяти участь в процесі страхування свинарів, але відразу попередили, що така послуга буде коштувати недешево.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, для того щоб страхування від ризиків АЧС було доступним, держава і страховики повинні сісти за стіл переговорів і розробити зручну і взаємовигідну модель.

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