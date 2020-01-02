Польша приняла командование силами высокой готовности НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Польская армия в среду, 1 января, возглавила Объединенную оперативную группу повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force/VJTF) Североатлантического альянса вслед за Германией, передает УНН со ссылкой на информацию, размещенную на сайте НАТО.
"Я благодарю Польшу за руководство силами высокой готовности НАТО в этом году. Объединенная оперативная группа повышенной готовности, наши Главные силы, являются существенным вкладом в нашей коллективной обороне и сильным показателем возможностей Польши. Эти силы готовы немедленно приступить к защите любого союзника от любой угрозы. Во времена беспрецедентных вызовов безопасности, это как никогда важно", - приводятся слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Ядром VJTF в 2020 году будет 21-я Подгальская стрелковая бригада Польши при поддержке подразделений 12-й механизированной дивизии Польши, 3-го транспортного авиационного крыла, военной полиции, а также экспертов по логистике и контрхимической, биологической, радиологической и ядерной (C-CBRN ) областях.
Группа состоит из сухопутных, воздушных, морских и специальных сил и входит в состав сорокатысячных сил реагирования НАТО.
Также отмечается, что главы государств и правительств НАТО договорились о создании VJTF на саммите в Уэльсе в 2014 году в ответ на обстановку в плане безопасности, которая изменилась, включая незаконную аннексию Россией Крыма и беспорядки на Ближнем Востоке. Турция будет руководить сухопутными войсками VJTF в 2021 году.
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