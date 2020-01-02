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Польща прийняла командування силами високої готовності НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Польська армія в середу, 1 січня, очолила Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності (Very High Readiness Joint Task Force/VJTF) Північноатлантичного альянсу слідом за Німеччиною, передає УНН з посиланням на інформацію, розміщену на сайті НАТО.

"Я дякую Польщі за керівництво силами високої готовності НАТО в цьому році. Об'єднана оперативна група підвищеної готовності, наші Головні сили, є істотним внеском до нашої колективної оборони і сильним показником можливостей Польщі. Ці сили готові негайно приступити до захисту будь-якого союзника від будь-якої загрози. За часів безпрецедентних викликів безпеки, це як ніколи важливо", - приводяться слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ядром VJTF в 2020 році буде 21-я Подгальска стрілецька бригада Польщі за підтримки підрозділів 12-ї механізованої дивізії Польщі, 3-го транспортного авіаційного крила, військової поліції, а також експертів з логістики та контрхімічної, біологічної, радіологічної та ядерної (C-CBRN) областях.

Група складається з сухопутних, повітряних, морських і спеціальних сил і входить до складу сорокатисячних сил реагування НАТО.

Також зазначається, що глави держав і урядів НАТО домовилися про створення VJTF на саміті в Уельсі в 2014 році у відповідь на обстановку в плані безпеки, що змінилася, включаючи незаконну анексію Росією Криму та заворушення на Близькому Сході. Туреччина керуватиме сухопутними військами VJTF в 2021 році.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в новорічну ніч закликав Меркель, Макрона і НАТО більше допомагати Україні.

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