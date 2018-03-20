Польша присоединится к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда не примет участия в открытии Чемпионата мира по футболу в России. О таком решении в четверг сообщил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Президент не поедет на открытие мундиаля в Москву. Причины очевидны", - сказал Кшиштоф Щерский.
Он добавил, что президент Дуда до сих пор не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, но, возможно, он отправит российскому лидеру официальные поздравления по случаю инавгурации.
Напомним, после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, власти Великобритании заявили о дипломатическом бойкоте России, которую обвиняют в покушении.
К бойкоту присоединился ряд других стран. 21-й Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.