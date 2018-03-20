Польща приєднається до бойкоту ЧС-2018 з футболу у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда не візьме участі у відкритті Чемпіонату світу з футболу у Росії. Про таке рішення у четвер повідомив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
“Президент не поїде на відкриття мундіалю до Москви. Причини очевидні”, — сказав Кшиштоф Щерський.
Він додав, що президент Анджей Дуда досі не привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, але, можливо, він відправить російському лідерові офіційні вітання з нагоди інавгурації.
Нагадаємо, після отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, влада Великобританії заявила про дипломатичний бойкот Росії, яку звинувачують у замаху.
До бойкоту приєдналась низка інших країн. 21-й Чемпіонат світу з футболу почнеться у Росії 14 червня.