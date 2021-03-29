Польша ужесточает правила въезда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Польша вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер. Будут распределены прибытия из шенгенской но не шенгенской зоны.
Те, кто прибывает с не шенгенской зоны, попадают на карантин без исключения.
Карантин будет обязательным для всех из Шенгенской зоны, но тест с отрицательным результатом в 48 часов (ПЦР или антиген) позволит выйти из карантина.
Что касается сухопутных границ Польши, то на границах будут патрули, которые будут проверять, чмають граждане действительный тест.
Напомним
Польша еще больше усиливает ограничения через COVID-19: в стране уже более 34 000 случаев в сутки.