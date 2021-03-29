Польща посилює правила в'їзду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Польща запроваджує обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.
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Уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник уряду Петро Мюллер. Буде розподілено прибуття з шенгенської та не шенгенської зон.
Ті, хто прибуває з не шенгенської зони, потрапляють на карантин без винятку.
Карантин буде обов’язковим для всіх з Шенгенської зони, але тест з негативним результатом до 48 годин (ПЛР або антиген) дозволить вийти з карантину.
Що стосується сухопутних кордонів Польщі, то на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чмають громадяни дійсний тест.
Нагадаємо
Польща ще більше посилює обмеження через COVID-19: у країні вже понад 34 тисячі випадків за добу.