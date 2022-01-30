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Польша пока не передавала Украине оружия – Резников

Польша пока не передавала Украине оружия – Резников

Киев • УНН

 • 20782 просмотра

КИЕВ. 30 Января. УНН. Украина на данный момент не получила от Польши никакой военной помощи. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны Алексей Резников, передаетУНН.

Цитата

“На сегодняшний день мы ничего не получили. Мы имеем долгую историю польской гуманитарной помощи, но когда речь идет о военных вопросах, таких поставок еще не было”, — заявил Резников.

В частности, министр обороны заявил, что сегодня Украина испытывает от Польши сильную политическую поддержку.

"Политическая поддержка очень сильна. Мы знаем, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ и занимает сильную позицию. Мы должны были встретиться с министрами обороны Люблинского треугольника. Мы имеем хороший пример сотрудничества в литовско-польско-украинской бригаде”, — отметил министр.

На вопрос почему Польша до сих пор не передала Украине оружие Резников заявил, что ответить на него могут исключительно польские политики.

"Вы должны адресовать этот вопрос польским политикам. Я думаю, что мы еще не успели лично встретиться с моим польским коллегой. У меня много встреч с министрами обороны дружественных стран. Я лично беседовал с министрами обороны Великобритании, США, Израиля, Венгрии, Швеции, Литвы и Канады. Я планировал встретиться с министром обороны Польши, но пока не удалось. Думаю, до этого дойдет. Возможно, польская армия сможет что-то поставить Украине, не ослабив собственную обороноспособность”, - заявил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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