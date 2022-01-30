Польща поки не передавала Україні зброї – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Україна на даний момент не отримала від Польщі жодної військової допомоги. Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
Цитата
“На сьогоднішній день ми нічого не отримали. Ми маємо довгу історію польської гуманітарної допомоги, але коли йдеться про військові питання, таких поставок ще не було”, — заявив Резніков.
Зокрема, міністр оборони заявив, що сьогодні Україна відчуває від Польщі сильну політичну підтримку.
“Політична підтримка є дуже сильною. Ми знаємо, що Польща нині головує в ОБСЄ та займає сильну позицію. Ми мали зустрітися з міністрами оборони Люблінського трикутника. Ми маємо гарний приклад співпраці у литовсько-польсько-українській бригаді”, — відзначив міністр.
На запитання чому Польща досі не передала Україні зброю Резніков заявив, що воно виключно до польських політиків.
“Ви маєте адресувати це питання польським політикам. Я думаю, що ми ще не встигли особисто зустрітись із моїм польським колегою. У мене багато зустрічей із міністрами оборони дружніх країн. Я особисто розмовляв із міністрами оборони Великобританії, США, Ізраїлю, Угорщини, Швеції, Литви та Канади. Я планував зустрітися з міністром оборони Польщі, але поки що не вдалося. Думаю, до цього дійде. Можливо, польська армія зможе щось поставити Україні, не послабивши власну обороноздатність”, — заявив він.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.