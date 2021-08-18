Польша начала эвакуацию из контролируемого талибами Афганистана

КИЕВ. 18 августа. УНН. Первая группа поляков и афганцев, которые работали в военных и дипломатических миссиях Польши в контролируемом талибами Афганистане, благополучно эвакуирована в Узбекистан, а второй самолет летит в Кабул, чтобы забрать еще 50 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на польское агентство PAP.