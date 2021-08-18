Польша начала эвакуацию из контролируемого талибами Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Первая группа поляков и афганцев, которые работали в военных и дипломатических миссиях Польши в контролируемом талибами Афганистане, благополучно эвакуирована в Узбекистан, а второй самолет летит в Кабул, чтобы забрать еще 50 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на польское агентство PAP.
Детали
Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сказал: “Мы эвакуировали поляков, людей, которые сотрудничают с нами, с Кабула и Афганистана в Узбекистан. Мы отправляем в Узбекистан еще один лайнер Dreamliner, чтобы доставить первых 50 человек домой в безопасное место”.
Премьер-министр сообщил, что Польша помогает высылать польских граждан, но также “способствует обеспечению безопасности афганских граждан и граждан других стран, сотрудничающих с НАТО”.
Ранее заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач заявил, что подготовка к эвакуации была проведена на прошлой неделе.
“На данном этапе талибы не проводят агрессивных действий против аэропорта... Однако, как долго продлится такое положение дел, на данный момент предсказать невозможно. Мы используем возможность как можно скорее эвакуировать тех, кто нам небезразличен и кому действительно нужна помощь”, — заявил Пшидач .
Контекст
Около 5 тысяч дипломатов, сотрудников службы безопасности, гуманитарных работников и афганцев были эвакуированы из столицы Кабула за последние 24 часа, сообщил агентству Reuters один западный чиновник.
По его словам, эвакуация военными самолетами будет продолжаться круглосуточно, добавив, что устранение хаоса за пределами аэропорта было сложной задачей.
Добавим
Министерство обороны Украины направило в Афганистан самолет для срочной эвакуации более 150 граждан, которые до сих пор находятся в стране после захвата власти талибами.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все граждане страны будут вывезены из Афганистана, включая 12 контрактников одной из частных военных компаний. Он отметил, что самолет должен был прибыть раньше, однако вылет пришлось перенести из-за отсутствия безопасных условий в аэропорту Кабула.