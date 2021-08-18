Польща почала евакуацію з контрольованого талібами Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Перша група поляків і афганців, які працювали у військових і дипломатичних місіях Польщі в контрольованому талібами Афганістані, благополучно евакуйована в Узбекистан, а другий літак летить до Кабула, щоб забрати ще 50 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на польське агенство PAP.
Деталі
Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецкій сказав: “Ми евакуювали поляків, людей, які співпрацюють з нами, з Кабула і Афганістану в Узбекистан. Ми відправляємо в Узбекистан ще один лайнер Dreamliner, щоб доставити перших 50 осіб додому в безпечне місце”.
Прем’єр-міністр повідомив, що Польща допомагає висилати польських громадян, але також “сприяє забезпеченню безпеки афганських громадян і громадян інших країн, які співпрацюють з НАТО”.
Раніше заступник міністра закордонних справ Марцин Пшідач заявив, що підготовка до евакуації була проведена минулого тижня.
“На даному етапі таліби не проводять агресивних дій проти аеропорту... Однак, як довго триватиме такий стан справ, на даний момент передбачити неможливо. Ми використовуємо можливість якомога швидше евакуювати тих, хто нам небайдужий і кому дійсно потрібна допомога”, — заявив Пшідач.
Контекст
Близько 5 тисяч дипломатів, співробітників служби безпеки, гуманітарних працівників і афганців були евакуйовані зі столиці Кабула за останні 24 години, повідомив агентству Reuters один західний чиновник.
За його словами, евакуація військовими літаками триватиме цілодобово, додавши, що усунення хаосу за межами аеропорту було складним завданням.
Додамо
Міністерство оборони України направило до Афганістану літак для термінової евакуації понад 150 громадян, які до сих пір знаходяться в країні після захоплення влади талібами.
Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що всі громадяни країни будуть вивезені з Афганістану, включаючи 12 контрактників однієї з приватних військових компаній. Він зазначив, що літак повинен був прибути раніше, проте виліт довелося перенести через відсутність безпечних умов в аеропорту Кабула.