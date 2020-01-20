Польша готова увеличить помощь украинским ветеранам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Польские партнеры готовы увеличить объем своей помощи украинским ветеранам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
"Польские партнеры готовы увеличить объем своей помощи украинским ветеранам. Об этом руководительницу Минветеранив Оксану Коляду заверил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цыхоцки", - говорится в сообщении.
Во время встречи стороны обсудили каким образом Польша может увеличить свою помощь. Коляда поблагодарила за обучение украинских психологов для ветеранов, участников боевых действий, которое проводят польские врачи.
"Мы бы хотели попросить вас не только продолжать такое обучение наших специалистов, но и расширить этот процесс. Вы могли бы проводить обучение наших психологов, социальных работников, работающих с ветеранами на базе Центра защиты ментального здоровья, который мы запускаем на базе госпиталя в Лесной Поляне", - отметила Коляда.
Посол Республики Польша заверил, что они готовы углубить сотрудничество. Кроме того, он отметил, что его страна готова помочь определенным оборудования украинских госпиталей ветеранов.
"Стороны обсудили еще ряд направлений сотрудничества и обмена опытом. Подняли вопрос страхования участников боевых действий", - сообщили в Минветеранив.
Как сообщал ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда надеется, что вскоре будет представлен на рассмотрение Верховной Рады и будет принят законопроект о ветеранах войны.