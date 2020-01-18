Коляда очікує невдовзі ухвалення у ВР закону про ветеранів війни

"Гарні справи та проекти народжуються, коли над ними працюють справжні фахівці та люди, яким не байдуже, а дійсно болить та тематика, якою вони займаються. Саме такі люди – команда Юридична сотня... А ще вони є співрозробниками кількох надзвичайно важливих законопроектів. Це закон щодо надання статусу УБД добровольцям, який нещодавно було прийнято ВРУ і завдяки якому нарешті ми зможемо надати все належне нашим захисникам з числа добробатів. А також основоположний законопроект про ветеранів війни, який, я дуже сподіваюсь, незабаром буде поданий на розгляд депутатів і також буде прийнятий", - повідомила Коляда.

З її слів, цей масштабний закон про ветеранів війни має регулювати всі соціальні гарантії ветеранів, їхніх сімей, родин загиблих захисників, сімей Небесної сотні та постраждалих учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, 25 грудня 2019 року набув чинності закон про статус учасників бойових дій для добровольців.