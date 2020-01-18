Коляда ожидает вскоре принятия в ВР закона о ветеранах войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда надеется, что вскоре будет представлен на рассмотрение Верховной Рады и будет принят законопроект о ветеранах войны. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хорошие дела и проекты рождаются, когда над ними работают настоящие специалисты и люди, которым не безразлично, а действительно болит та тематика, которой они занимаются. Именно такие люди - команда Юридическая сотня... А еще они являются соразработчиком нескольких важнейших законопроектов. Это закон о предоставлении статуса УБД добровольцам, недавно принятого ВРУ и благодаря которому наконец мы сможем предоставить все необходимое нашим защитникам из числа добробатов. А также основополагающий законопроект о ветеранах войны, который, я очень надеюсь, вскоре будет подан на рассмотрение депутатов и также будет принят", - сообщила Коляда.
По ее словам, этот масштабный закон о ветеранах войны должен регулировать все социальные гарантии ветеранов, их семей, семей погибших защитников, семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции Достоинства.
Напомним, 25 декабря 2019 года вступил в силу закон о статусе участников боевых действий для добровольцев.