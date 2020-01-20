Польща готова збільшити допомогу українським ветеранам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Польські партнери готові збільшити об’єм своєї допомоги українським ветеранам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.
"Польські партнери готові збільшити об‘єм своєї допомоги українським ветеранам. Про це очільницю Мінветеранів Оксану Коляду запевнив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцкі", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі сторони обговорили яким чином Польща може збільшити свою допомогу. Коляда подякувала за навчання українських психологів для ветеранів, учасників бойових дій, яке проводять польські лікарі.
"Ми б хотіли попросити вас не лише продовжувати таке навчання наших фахівців, а й розширити цей процес. Ви могли б проводити навчання наших психологів, соціальних працівників, тих, хто працює з ветеранами на базі Центру захисту ментального здоров‘я, який ми запускаємо на базі госпіталю в Лісовій Поляні", - зазначила Коляда.
Посол Республіки Польща запевнив, що вони готові поглибити співпрацю. Крім того, він наголосив, що його країна готова допомогти певним обладнання українських госпіталів ветеранів.
"Сторони обговорили ще низку напрямів співпраці та обміну досвідом. Підняли питання страхування учасників бойових дій", - повідомили у Мінветеранів.
Як повідомляв УНН раніше, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда сподівається, що невдовзі буде поданий на розгляд Верховної Ради і буде ухвалений законопроект про ветеранів війни.