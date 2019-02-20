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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47701 просмотра

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Польша ждет извинений Израиля за комментарии про поляков - МИД страны

Польша ждет извинений Израиля за комментарии про поляков - МИД страны

Киев  •  УНН

 • 14551 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Польский вице-министр иностранных дел Шимон Шинковський вель Сэнк заявил, что Польша ожидает от Израиля извинений за слова израильского министра иностранных дел о поляках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Независимо от извинений, необходимы интенсивные действия в сфере передачи исторической правды о событиях Второй мировой войны - сказал вице-министр.

"Статистика показывает, что хотя бы определение, которое порочит Польшу - о "польские концлагеря", - появляется в СМИ сравнительно реже, чем еще несколько лет назад. Итак, наши однозначные реакции на такого рода определения принесли результат. Однако, необходимы еще более усиленные действия. В сотрудничестве с различными ведомствами и субъектами, позаботиться про доброе имя Польши на международной арене, в ближайшие дни мы начнем очень конкретные действия", - отметил вице-министр МИД Польши.

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Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия во встрече глав государств и правительств Вышеградской четверки и Израиля, которая состоялось в Иерусалиме 19 февраля.

Причиной отказа руководителя польского правительства прибыть в Иерусалим стали высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сделанные им в Варшаве во время международной конференции, посвященной вопросам Ближнего Востока, что состоялась 13-14 февраля. По данным израильского издания Haaretz, тогда Нетаньяху прокомментировал принятый в Польше закон, предусматривающий уголовное преследование за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

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"Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю ни одного, кто был осужден за подобное утверждение", - заявил израильский премьер.

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