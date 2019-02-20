Польща чекає на вибачення Ізраїлю за коментар про поляків - МЗС країни

Незалежно від перепросин, необхідними є інтенсивні дії в сфері передання історичної правди про події Другої світової війни — сказав віце-міністр.

“Статистика показує, що хоча б визначення, яке паплюжить Польщу, — про „польські концтабори“, — з’являється в ЗМІ порівняно рідше, ніж іще кілька років тому. Отже, наші однозначні реакції на такого роду визначення принесли результат. Проте, необхідними є ще більш посилені дії. У співпраці з різними відомствами та суб’єктами, що дбають за добре ім’я Польщі на міжнародній арені, найближчими днями ми почнемо дуже конкретні дії”, — зазначив віце-міністр МЗС Польщі.

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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбулось в Єрусалимі 19 лютого.

Причиною відмови керівника польського уряду прибути до Єрусалима стали висловлювання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблені ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

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“Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження”, — заявив ізраїльський прем’єр.