Польща чекає на вибачення Ізраїлю за коментар про поляків - МЗС країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Польський віце-міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща очікує від Ізраїлю вибачення за слова ізраїльського міністра закордонних справ про поляків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске радіо.
Незалежно від перепросин, необхідними є інтенсивні дії в сфері передання історичної правди про події Другої світової війни — сказав віце-міністр.
“Статистика показує, що хоча б визначення, яке паплюжить Польщу, — про „польські концтабори“, — з’являється в ЗМІ порівняно рідше, ніж іще кілька років тому. Отже, наші однозначні реакції на такого роду визначення принесли результат. Проте, необхідними є ще більш посилені дії. У співпраці з різними відомствами та суб’єктами, що дбають за добре ім’я Польщі на міжнародній арені, найближчими днями ми почнемо дуже конкретні дії”, — зазначив віце-міністр МЗС Польщі.
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбулось в Єрусалимі 19 лютого.
Причиною відмови керівника польського уряду прибути до Єрусалима стали висловлювання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблені ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.
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“Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження”, — заявив ізраїльський прем’єр.