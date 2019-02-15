Нетаньяху не зміг вилетіти з Польщі через поломку літака

Нетаньяху у п'ятницю був змушений продовжити свою поїздку до Варшави після того, як в літаку, в якому він повинен був летіти додому, була виявлена ​​несправність безпосередньо перед зльотом.

Як повідомляється, літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем, який врізався у нього, коли Нетаньяху збирався відлетіти, відразу після опівночі.

Авіакомпанія повідомила, що з Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації. Чиновник з офісу Нетаньяху сказав, що новий рейс повинен покинути Варшаву близько 9:30 ранку.

Нетаньяху, його дружина і члени делегації повернулися у готель InterContinental Warszawa, де вони перебували з вівторка.

Нагадаємо, літак компанії Lufthansa здійснив екстренну посадку на Кіпрі через поломку кавомашини.