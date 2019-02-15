Нетаньяху не зміг вилетіти з Польщі через поломку літака
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не зміг у запланований час вилетіти з польської столиці Варшави через поломку літака. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.
Нетаньяху у п'ятницю був змушений продовжити свою поїздку до Варшави після того, як в літаку, в якому він повинен був летіти додому, була виявлена несправність безпосередньо перед зльотом.
Як повідомляється, літак ізраїльського прем'єра, Boeing 777, був пошкоджений тагячем, який врізався у нього, коли Нетаньяху збирався відлетіти, відразу після опівночі.
Авіакомпанія повідомила, що з Ізраїлю до Варшави вирушає новий літак для повернення на батьківщину прем'єр-міністра і решти делегації. Чиновник з офісу Нетаньяху сказав, що новий рейс повинен покинути Варшаву близько 9:30 ранку.
Нетаньяху, його дружина і члени делегації повернулися у готель InterContinental Warszawa, де вони перебували з вівторка.
Нагадаємо, літак компанії Lufthansa здійснив екстренну посадку на Кіпрі через поломку кавомашини.