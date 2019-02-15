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Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета

Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета

Киев  •  УНН

 • 8070 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог в запланированное время вылететь из польской столицы Варшавы из-за поломки самолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Нетаньяху в пятницу был вынужден продлить свою поездку в Варшаву после того, как в самолете, в котором он должен был лететь домой, была обнаружена неисправность непосредственно перед взлетом.

Как сообщается, самолет израильского премьера, Boeing 777, был поврежден тагячем, который врезался в него, когда Нетаньяху собирался улететь, сразу после полуночи.

Авиакомпания сообщила, что из Израиля в Варшаву отправляется новый самолет для возвращения на родину премьер-министра и остальных членов делегации. Чиновник из офиса Нетаньяху сказал, что новый рейс должен покинуть Варшаву около 9:30 утра.

Нетаньяху, его жена и члены делегации вернулись в отель InterContinental Warszawa, где они находились со вторника.

Напомним, самолет компании Lufthansa совершил экстренную посадку на Кипре из-за поломки кофемашины.

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