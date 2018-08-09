Польша: АЧС добралась к Подкарпатью

Заболевание было зафиксировано на территории Любачевского уезда.

Также сообщается, что на днях АЧС была зафиксирована в трех хозяйствах Люблинского воеводства.

"Пострадало около ста животных. Ветеринары задействовали все необходимые в таких случаях процедуры", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это не первые случаи АЧС на территории Люблинского воеводства.

Всего с начала этого года в Польше было выявлено 77 очагов АЧС, с 2014 года - 181.

Напомним, что масштабная вспышка АЧС была зафиксирована в Латвии в начале августа.

В Украине АЧС, между тем, тоже не утихает. Новые случаи болезни фиксируются контроллерами практически каждую неделю в разных регионах страны.

По мнению депутата Тригубенко, с эпидемией наши профильные органы не могут справиться из-за отсутствия профессиональных кадров. Также негативно сказывается и длительный процесс реформирования Госпродпотребслужбы.

Добавим, что за последние 5 лет убытки фермеров из-за АЧС составили более 170 млн грн.