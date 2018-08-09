Польща: АЧС дісталася Підкарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Польщі на Підкарпатті зареєстрували перший в історії випадок африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Захворювання було зафіксоване на території Любачівського повіту.
Також повідомляється, що днями АЧС була зафіксована у трьох господарствах Люблінського воєводства.
"Постраждало майже сто тварин. Ветеринари задіяли усі необхідні у таких випадках процедури", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що це не перші випадки АЧС на території Люблінського воєводства.
Загалом, з початку цього року у Польщі було виявлено 77 вогнищ АЧС, з 2014 року - 181.
Нагадаємо, що масштабний спалах АЧС був зафіксований у Латвії на початку серпня.
В Україні АЧС, тим часом, теж не вщухає. Нові випадки хвороби фіксуються контролерами практично щотижня у різних регіонах країни.
На думку депутата Тригубенка, з епідемією наші профільні органи не можуть впоратися через відсутність професійних кадрів. Також негативно позначається і тривалий процес реформування Держпродспоживслужби.
Додамо, що за останні 5 років збитки фермерів через АЧС становили понад 170 млн грн.