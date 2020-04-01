Половина киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус не были за границей - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У половины из 25 киевлян, в которых подтвердился коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины ни разу в последнее время не выезжали. Среди новых — ребенок чуть больше года. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек”, — сказал городской голова.
По его словам, с 25 случаев 12 мужчин от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 до 80 лет и один ребенок — девочка, которой чуть больше года.
“Отмечу, что более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины ни разу в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине”, — сказал Кличко.
Он отметил, что это означает, что “вирус расспространяется и охватывает город”.
Добавим, сегодня в медучреждения Киева доставят 400 тыс. медицинских масок.