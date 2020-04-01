Половина киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус не были за границей - Кличко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. У половины из 25 киевлян, в которых подтвердился коронавирус за минувшие сутки, за пределы Украины ни разу в последнее время не выезжали. Среди новых — ребенок чуть больше года. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.