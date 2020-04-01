Половина киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, не були за кордоном - Кличко

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У половини з 25 киян, у яких підтвердився коронавірус за минулу добу, за межі України жодного разу в останній час не виїжджали. Серед нових — дитина трохи більше року. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.