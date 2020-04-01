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Половина киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, не були за кордоном - Кличко

Київ • УНН

 • 10978 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У половини з 25 киян, у яких підтвердився коронавірус за минулу добу, за межі України жодного разу в останній час не виїжджали. Серед нових — дитина трохи більше року. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Кількість киян, що захворіли на COVID-19, за минулу добу збільшилась на 25 людей”, — сказав міський голова.

З його слів, з 25 випадків 12 чоловіків від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 80 років і одна дитина — дівчинка, якій трохи більше року.

“Відзначу, що більше половини киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України жодного разу в останній час не виїжджали, тобто були інфіковані в Україні”, — сказав Кличко.

Він зауваживі, що це означає що “вірус розповсюджується і охоплює місто”.

Додамо, сьогодні в медзаклади Києва доставлять 400 тис. медичних масок.

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