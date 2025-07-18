Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба 18 июля 2025
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 180 боевых столкновениях за сутки, половина из которых пришлась на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, применив 2 ракеты и 137 управляемых авиабомб.
Половина из 180 боев на фронте произошла на Покровском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки, на Новопавловском направлении останавливали вражеские попытки прорвать оборонительные рубежи в том числе в районе Шевченко, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 18 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5892 обстрела, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну другую важную цель российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголового.
На Сиверском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в течение прошедших суток враг наступательных действий не совершал.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ18.07.25, 08:00 • 3478 просмотров