Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба 18 июля 2025

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
Эксклюзив
05:41 • 11890 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 141000 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 122226 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 107728 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 12:10 • 129292 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
17 июля, 10:24 • 117553 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 108322 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 470086 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 172257 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 169058 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.9м/с
75%
746мм
Популярные новости
Погиб легендарный экстремал, прыгавший из стратосферы и преодолевший звуковой барьер17 июля, 21:17 • 62773 просмотра
Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"17 июля, 23:40 • 32613 просмотра
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"01:34 • 9524 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW02:05 • 22074 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый02:58 • 31612 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 141012 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 138657 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 150693 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 333782 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 470094 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 44002 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 56065 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 172756 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 235417 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 249448 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба 18 июля 2025

Киев • УНН

 • 3730 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 180 боевых столкновениях за сутки, половина из которых пришлась на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, применив 2 ракеты и 137 управляемых авиабомб.

Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Половина из 180 боев на фронте произошла на Покровском и Лиманском направлениях за прошедшие сутки, на Новопавловском направлении останавливали вражеские попытки прорвать оборонительные рубежи в том числе в районе Шевченко, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 18 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН

Всего за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5892 обстрела, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну другую важную цель российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголового.

На Сиверском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в течение прошедших суток враг наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ18.07.25, 08:00 • 3478 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9