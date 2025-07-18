Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу 18 липня 2025
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 180 бойових зіткнень за добу, половина з яких припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог завдав 1 ракетний та 72 авіаційні удари, застосувавши 2 ракети та 137 керованих авіабомб.
Половина зі 180 боїв на фронті сталася на Покровському та Лиманському напрямках минулої доби, на Новопавлівському напрямку зупиняли ворожі спроби прорвати оборонні рубежі у тому числі у районі Шевченка, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.
На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не здійснював.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ18.07.25, 08:00 • 3702 перегляди