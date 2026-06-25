Полковник СБУ приговорен к пожизненному лишению свободы за передачу секретных данных российским спецслужбам - Кравченко

Полковник СБУ приговорен к пожизненному лишению свободы за государственную измену в условиях военного положения и передачу секретной информации российским спецслужбам. По данным следствия, он в течение длительного времени передавал РФ данные об обороне, последствиях ракетных ударов и объектах критической инфраструктуры, в том числе после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Бывший начальник Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюра признан виновным в государственной измене в условиях военного положения. Полковник, кадровый офицер СБУ имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом. В марте 2018 года в Вене его завербовали ФСБ РФ - говорится в сообщении.

Как отмечает Генпрокурор, за денежное вознаграждение он обязался собирать и передавать российским спецслужбам оборонные сведения, в том числе данные, составляющие государственную тайну.

С того времени он находился на постоянной связи со своими российскими кураторами. Для конспирации на связь с представителями российских спецслужб выходил через посредника. Шифрограммы подписывал лично.

Активная деятельность началась в период полномасштабного вторжения. В его обязанности входило шпионаж за командными пунктами СБУ и передача данных об атаках на бизнес-центры и количестве раненых военных и гражданских.

Так с 2024 по 2025 годы осужденный систематически передавал информацию о последствиях ракетных ударов по объектам в Киеве, местах дислокации подразделений СБУ, данные воинских частей, служебные документы, аналитические материалы - отметил Кравченко.

Также он передавал документы с грифом "секретно" относительно объектов критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы, и планах увеличения ПВО на этих объектах.

В феврале 2025 года предатель был разоблачен. В своих показаниях он признал работу на ФСБ РФ за финансовое вознаграждение.

Сегодня ему оглашен приговор, пожизненное лишение свободы. Тот, кто носил украинские погоны и начал работать на ФСБ, становится врагом Украины. Для таких только самое суровое наказание. Благодарю СБУ и прокуроров за слаженную работу. Работаем дальше - резюмировал Генпрокурор.

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