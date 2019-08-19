Политзаключенный Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы, есть шанс на возвращение — адвокат

По словам адвоката, Карпюк мог “выбыть” по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области России.

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Барановский предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

“Можно было подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели с Владимирского централа пропал мой подзащитный Николай Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне обратно с пометкой „адресат отсутствует“, а это значит, что их обоих забрали из „насиженных мест“ примерно в то же время, и это вызывает сдержанный оптимизм”, — заявил он.

Ранее 19 августа Дмитрий Динзе, адвокат другого украинского политзаключенного Владимира Балуха, сообщил, что не может найти место пребывания украинском, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 в городе Торжок. По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.

16 августа адвокат Балуха Ольга Динзе сообщала, что украинца вывезли в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали, по ее словам, в Москву, ей были не известны.

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В мае 2016 года суд в российской республике Чечне приговорил украинца Николая Карпюка до 22,5 лет по обвинению в участии в Первой чеченской войне. Он вину отрицает и заявляет, что никогда не был в Чечне.

Пленник говорит, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками. Правозащитный центр “Мемориал” в России признал Карпюка политзаключенным.

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