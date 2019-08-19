Политзаключенный Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы, есть шанс на возвращение — адвокат

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 36717 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 62597 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132779 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123214 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129002 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153003 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140848 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 107714 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 102634 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 104188 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 112725 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 56221 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 36717 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 132556 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 145297 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 204236 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 184972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 119258 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 130991 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 132965 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137309 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133163 просмотра
Актуальное
Политзаключенный Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы, есть шанс на возвращение — адвокат

Политзаключенный Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы, есть шанс на возвращение — адвокат

Киев  •  УНН

 • 15464 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинский политзаключенный Николай Карпюк “выбыл” из российской тюрьмы “Владимирский централ”, сообщил его адвокат Алексей Барановский со ссылкой на администрацию тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

По словам адвоката, Карпюк мог “выбыть” по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова опровергла исчезновение политзаключенного Клыха

Барановский предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

“Можно было подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели с Владимирского централа пропал мой подзащитный Николай Карпюк. Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне обратно с пометкой „адресат отсутствует“, а это значит, что их обоих забрали из „насиженных мест“ примерно в то же время, и это вызывает сдержанный оптимизм”, — заявил он.

Ранее 19 августа Дмитрий Динзе, адвокат другого украинского политзаключенного Владимира Балуха, сообщил, что не может найти место пребывания украинском, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 в городе Торжок. По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.

16 августа адвокат Балуха Ольга Динзе сообщала, что украинца вывезли в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали, по ее словам, в Москву, ей были не известны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грибу, Карпюк и Клих назначили госстипендию имени Лукьяненко

В мае 2016 года суд в российской республике Чечне приговорил украинца Николая Карпюка до 22,5 лет по обвинению в участии в Первой чеченской войне. Он вину отрицает и заявляет, что никогда не был в Чечне.

Пленник говорит, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками. Правозащитный центр “Мемориал” в России признал Карпюка политзаключенным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ подготовила подозрение следователю СК РФ за привлечение Карпюка к уголовной ответственности

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы