Денісова спростувала зникнення політв'язня Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український політв'язень Станіслав Клих три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту, а зараз його повернули до пенітенціарної установи Челябінської області в Росії. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Інформація, що з’явилася у ЗМІ напередодні пізно ввечері про зникнення Станіслава Клиха, не підтвердилася. Як повідомили українському Консулу у Федеральній службі виконання покарань РФ, Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до пенітенціарної установи Челябінської області", - написала Омбудсмен.
Також вона зазначила, що 9 серпня Клиха планує відвідати наш Консул.
Додамо, що раніше правозахисниця Тетяна Щур у Facebook повідомляла, що Клиха немає у в’язниці.
"20 липня 2019 роки мама Стаса останній раз говорила з сином. Під час наступного дзвінка їй відповіли, що він вибув з в'язниці в Челябінську тюремну лікарню чи то з гіпертонічним кризом, чи то з обструктивним бронхітом... Але ось ми дізнаємося, що "засуджений Клих етапований з ЛІУ-3 м Челябінська в Т-1 м Верхньоуральськ ще 30 липня! Тобто назад - в тюрму!
А мамі кажуть, що його там сьогодні ще немає. А де він? Ніхто не намагається навіть пояснювати: у в'язниці знову змінився начальник. Уже третій за час перебування там Стаса…" - написала вчора правозахисниця.
Як повідомляє УНН, у травні цього року стало відомо, що український політв’язень Станіслав Клих оголосив голодування.
Нагадаємо, у 2016 році Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.