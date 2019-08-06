Денісова спростувала зникнення політв'язня Клиха

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український політв'язень Станіслав Клих три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту, а зараз його повернули до пенітенціарної установи Челябінської області в Росії. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.