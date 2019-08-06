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Денисова опровергла исчезновение политзаключенного Клиха

Денисова опровергла исчезновение политзаключенного Клиха

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский политзаключенный Станислав Клих три недели находился в больнице из-за обострения бронхита, а сейчас его вернули в пенитенциарное учреждение Челябинской области в России. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Появившаяся в СМИ накануне поздно вечером об исчезновении Станислава Клиха не подтвердилась. Как сообщили украинскому Консулу в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области", - написала Омбудсмен.

Также она отметила, что 9 августа Клиха планирует посетить наш Консул.

Добавим, что ранее правозащитница Татьяна Щур в Facebook сообщала, что Клиха нет в тюрьме.

"20 июля 2019 года мама Стаса последний раз говорила с сыном. Во время следующего звонка ей ответили, что он выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу то ли с гипертоническим кризом, то ли с обструктивным бронхитом... Но вот мы узнаем, что "осужденный Клих этапирован из ЛИУ-3 м Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральск еще 30 июля! То есть назад - в тюрьму!

А маме говорят, что его там сегодня еще нет. А где он? Никто не пытается даже объяснить: в тюрьме снова сменился начальник. Уже третий за время пребывания там Стаса..." - написала вчера правозащитница.

Как сообщает УНН, в мае этого года стало известно, что украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку.

Напомним, в 2016 году Верховный суд Чечни приговорил М.Карпюка и С.Клиха к 22-м с половиной и 20 годам лишения свободы соответственно.

В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

М.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.

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