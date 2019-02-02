Полиция задержала в Париже 22 участника протестов "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полиция Франция задержала в Париже 22 участника протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
"Количество задержанных участников манифестации "желтых жилетов" в Париже достигло 22", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось 10 задержаных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Париже "желтые жилеты" устроили белый марш
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала 14 участников акции "желтых жилетов" в Валансе